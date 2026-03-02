Inglaterra - Premier League 2025-2026

Tottenham vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Crystal Palace. El partido se jugará en el Wembley Stadium el jueves 5 de marzo a las 16:00 horas. Será arbitrado por Andrew Madley.

Por

MeridianoBet
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 10:48 am
Tottenham vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League
El duelo entre Tottenham y Crystal Palace correspondiente a la fecha 29 se disputará en el Wembley Stadium desde las 16:00 horas, el jueves 5 de marzo.

Así llegan Tottenham y Crystal Palace

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Fulham. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 12 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

A Crystal Palace no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Manchester United. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 6 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 35 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 11 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrew Madley.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Arsenal6429197336
2
Manchester City5928185532
3
Manchester United5128149512
14
Crystal Palace35289811-4
16
Tottenham29287813-5
DataFactory

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 30: vs Liverpool: 15 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Nottingham Forest: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 30: vs Leeds United: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Horario Tottenham y Crystal Palace, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

  • Zona Apuestas

      Lunes 02 de Marzo de 2026
