Tottenham vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

El duelo entre Tottenham y Crystal Palace correspondiente a la fecha 29 se disputará en el Wembley Stadium desde las 16:00 horas, el jueves 5 de marzo.

Así llegan Tottenham y Crystal Palace

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Fulham. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 12 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

A Crystal Palace no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Manchester United. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 6 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 35 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 11 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrew Madley.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 64 29 19 7 3 36 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Manchester United 51 28 14 9 5 12 14 Crystal Palace 35 28 9 8 11 -4 16 Tottenham 29 28 7 8 13 -5

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Liverpool: 15 de marzo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Nottingham Forest: 22 de marzo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 30: vs Leeds United: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Tottenham y Crystal Palace, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

