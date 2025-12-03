Tottenham vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Tottenham y Brentford correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Wembley Stadium desde las 11:00 horas, el sábado 6 de diciembre.

Así llegan Tottenham y Brentford

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Tottenham empató por 2 con Newcastle United. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 6 goles marcados y con 11 en su valla.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Brentford igualó - el juego frente a Arsenal. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (6 PG - 1 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 30 13 9 3 1 18 2 Manchester City 28 14 9 1 4 16 3 Chelsea 24 13 7 3 3 12 11 Tottenham 19 14 5 4 5 5 12 Brentford 19 13 6 1 6 1

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Brentford: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Tottenham: 31 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Tottenham y Brentford, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

