Inglaterra - Premier League 2025-2026

Bournemouth y Tottenham se miden en el Vitality Stadium el miércoles 7 de enero a las 15:30 horas y Darren England es el elegido para dirigir el partido.

Por

MeridianoBet
Lunes, 05 de enero de 2026 a las 12:04 pm
Tottenham se enfrentará a Bournemouth por la fecha 21
Por la fecha 21 de la Premier League, Tottenham y Bournemouth se enfrentan el miércoles 7 de enero desde las 15:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Tottenham

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no pudo ante Arsenal en el Vitality Stadium. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 14 goles y logró anotar 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Tottenham finalizó con un empate 1-1 ante Sunderland. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 6 tantos.

 

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 27 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 7 PP).

El encuentro será supervisado por Darren England, el juez encargado.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 48 20 15 3 2 26
2
Manchester City 42 20 13 3 4 26
3
Aston Villa 42 20 13 3 4 9
13
Tottenham 27 20 7 6 7 4
15
Bournemouth 23 20 5 8 7 -7
DataFactory

 

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
Horario Bournemouth y Tottenham, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

