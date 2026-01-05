Tottenham se enfrentará a Bournemouth por la fecha 21

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 21 de la Premier League, Tottenham y Bournemouth se enfrentan el miércoles 7 de enero desde las 15:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Tottenham

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth no pudo ante Arsenal en el Vitality Stadium. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 14 goles y logró anotar 10 a sus rivales.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Tottenham finalizó con un empate 1-1 ante Sunderland. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 6 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 30 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 27 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 7 PP).

El encuentro será supervisado por Darren England, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 48 20 15 3 2 26 2 Manchester City 42 20 13 3 4 26 3 Aston Villa 42 20 13 3 4 9 13 Tottenham 27 20 7 6 7 4 15 Bournemouth 23 20 5 8 7 -7

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Everton: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Horario Bournemouth y Tottenham, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas

