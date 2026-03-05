Francia - Ligue 1 2025-2026

Stade Brestois vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

Stade Brestois y Le Havre AC se enfrentan en el estadio Stade Francis-Le Blé, con el arbitraje de Benoît Bastien. El duelo se jugará el domingo 8 de marzo desde las 12:15 horas.

Por

MeridianoBet
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 10:41 am
El juego entre Stade Brestois y Le Havre AC se disputará el próximo domingo 8 de marzo por la fecha 25 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y Le Havre AC

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois ganó por 1-0 el juego pasado ante Metz. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y empató 2. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC cayó 0 a 1 ante PSG. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Le Havre AC lo ganó por 1 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 33 puntos (9 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (6 PG - 8 PE - 10 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Benoît Bastien.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
PSG5724183334
2
Lens5324172524
3
Olympique Lyon4524143713
9
Stade Brestois3324969-2
13
Le Havre AC26246810-10
DataFactory

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 26: vs Mónaco: 14 de marzo - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 26: vs Olympique Lyon: 15 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Brestois y Le Havre AC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas

      Jueves 05 de Marzo de 2026
