Stade Brestois vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Stade Brestois y Le Havre AC se disputará el próximo domingo 8 de marzo por la fecha 25 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y Le Havre AC

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois ganó por 1-0 el juego pasado ante Metz. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y empató 2. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC cayó 0 a 1 ante PSG. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Le Havre AC lo ganó por 1 a 0.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 33 puntos (9 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (6 PG - 8 PE - 10 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Benoît Bastien.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 24 18 3 3 34 2 Lens 53 24 17 2 5 24 3 Olympique Lyon 45 24 14 3 7 13 9 Stade Brestois 33 24 9 6 9 -2 13 Le Havre AC 26 24 6 8 10 -10

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Mónaco: 14 de marzo - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Olympique Lyon: 15 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Brestois y Le Havre AC, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.