Stade Brestois vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

El juego entre Stade Brestois y Le Havre AC se disputará el próximo domingo 8 de marzo por la fecha 25 de la Ligue 1, a partir de las 12:15 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé.
Así llegan Stade Brestois y Le Havre AC
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois ganó por 1-0 el juego pasado ante Metz. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y empató 2. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 8.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
Le Havre AC cayó 0 a 1 ante PSG. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 6 en contra.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Le Havre AC lo ganó por 1 a 0.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 33 puntos (9 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 26 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (6 PG - 8 PE - 10 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Benoît Bastien.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|57
|24
|18
|3
|3
|34
|2
|Lens
|53
|24
|17
|2
|5
|24
|3
|Olympique Lyon
|45
|24
|14
|3
|7
|13
|9
|Stade Brestois
|33
|24
|9
|6
|9
|-2
|13
|Le Havre AC
|26
|24
|6
|8
|10
|-10
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Mónaco: 14 de marzo - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Olympique Lyon: 15 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Brestois y Le Havre AC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas