Sevilla vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

El juego entre Sevilla y Rayo Vallecano se disputará el próximo domingo 8 de marzo por la fecha 27 de la Liga, a partir de las 13:30 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Así llegan Sevilla y Rayo Vallecano
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Sevilla se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Betis. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
El anterior partido disputado entre Rayo Vallecano finalizó en empate por 1-1 ante Athletic Bilbao. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 9 goles y le han marcado 4.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Sevilla lo ganó por 0 a 1.
El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 30 puntos (8 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (7 PG - 9 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|64
|26
|21
|1
|4
|45
|2
|Real Madrid
|60
|26
|19
|3
|4
|32
|3
|Atlético de Madrid
|51
|26
|15
|6
|5
|20
|12
|Rayo Vallecano
|30
|26
|7
|9
|10
|-6
|13
|Sevilla
|30
|26
|8
|6
|12
|-7
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 28: vs Barcelona: 15 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Valencia: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 28: vs Levante: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Barcelona: 22 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Sevilla y Rayo Vallecano, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas