Sevilla vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

El duelo entre Sevilla y Celta correspondiente a la fecha 19 se disputará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde las 16:00 horas, el lunes 12 de enero.

Así llegan Sevilla y Celta

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla buscará la victoria luego de caer 0 a 3 frente a Levante. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 8 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció en casa a Valencia por 4 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 2 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 3-2 a favor de Celta.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 26 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (6 PG - 8 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 38 17 12 2 3 18 7 Celta 26 18 6 8 4 4 11 Sevilla 20 18 6 2 10 -5

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Elche: 19 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Athletic Bilbao: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Rayo Vallecano: 18 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Real Sociedad: 25 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Celta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

