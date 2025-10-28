Se define el finalista entre Lanús y Universidad de Chile

Suscríbete a nuestros canales

Tras el empate en 2 en la ida, el Granate y U. de Chile definen mañana su pasaje a Finales de la Copa Sudamericana. El partido comenzará a las 18:00 horas y se jugará en el estadio la Fortaleza.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de octubre, en Semifinales del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

La igualdad en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana dejó abierto el juego para el Granate y U. de Chile. El ganador de la llave se medirá en la final al vencedor de la serie entre Independiente del Valle o Atlético Mineiro.

Alexis Herrera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos : Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)

: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril) Fase de Grupos : Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)

: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)

: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)

: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)

: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo) Fase de Grupos : Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)

: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo) Octavos de Final : Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)

: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto) Octavos de Final : Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto)

: Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto) Cuartos de Final : Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)

: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre) Cuartos de Final : Fluminense 1 vs Lanús 1 (23 de septiembre)

: Fluminense 1 vs Lanús 1 (23 de septiembre) Semifinales: Universidad de Chile 2 vs Lanús 2 (23 de octubre)

Los resultados de Universidad de Chile en partidos > de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos : Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)

: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio) Playoff Octavos : Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)

: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio) Octavos de Final : Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)

: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto) Cuartos de Final : Alianza Lima 0 vs Universidad de Chile 0 (18 de septiembre)

: Alianza Lima 0 vs Universidad de Chile 0 (18 de septiembre) Cuartos de Final : Universidad de Chile 2 vs Alianza Lima 1 (25 de septiembre)

: Universidad de Chile 2 vs Alianza Lima 1 (25 de septiembre) Semifinales: Universidad de Chile 2 vs Lanús 2 (23 de octubre)

Horario Lanús y Universidad de Chile, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

