Sabalenka vs. Rybakina: ¿Repetirá Aryna o habrá venganza de Elena en Melbourne?

Melbourne Park se viste de gala para reeditar la histórica final de 2023. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, y la campeona de Wimbledon 2022, Elena Rybakina, se enfrentan este sábado 31 de enero en la Rod Laver Arena por el trono del Australian Open 2026. Con ambas jugadoras exhibiendo un tenis demoledor, el espectáculo está garantizado.

Aryna Sabalenka: La reina de Melbourne busca su tercer título

Sabalenka llega a su cuarta final consecutiva en Australia con un aura de invencibilidad. Tras coronarse en Brisbane, la bielorrusa ha mantenido su racha ganadora sin ceder un solo set en el torneo, reafirmando por qué es considerada la "Sinner" del circuito femenino por su dominio en pista dura.

Poderío físico: Su servicio promedia un 71% de efectividad, permitiéndole dictar el ritmo de los puntos desde el inicio.

Mentalidad de acero: A diferencia de años anteriores, Sabalenka ha mostrado una madurez táctica superior, gestionando los momentos de presión con una ferocidad competitiva impecable.

Camino a la final: Viene de superar a Elina Svitolina (6-2, 6-3) en una exhibición de fuerza pura.

Elena Rybakina: El retorno del "hielo" kazajo

Rybakina regresa a la final en Australia con sed de revancha. A pesar de no haber sumado títulos este mes, su desempeño en Melbourne ha sido magistral, eliminando a figuras de la talla de Iga Swiatek y Jessica Pegula sin perder sets en el proceso.

Arma letal: Promedia 6.2 aces por partido y ostenta una impresionante conversión de break points del 57%.

Solidez táctica: Su capacidad para neutralizar ataques potentes con un juego de fondo plano y profundo será la clave para contrarrestar a Sabalenka.

Resiliencia: En semifinales, demostró nervios de acero al levantar tres bolas de set ante Pegula en un tie-break agónico.

Historial directo y estadísticas clave

El cara a cara histórico favorece ligeramente a la bielorrusa por 9-7 (8-6 en encuentros oficiales), aunque los duelos recientes han sido sumamente parejos. Un dato revelador es que en la nueva temporada, ambas han disputado 19 partidos y solo dos se han extendido más allá de los 22 juegos, lo que indica una tendencia a resoluciones rápidas.

Predicción de MeridianoBet: ¿Quién alzará el trofeo?

Estamos ante un duelo de estilos agresivos donde el saque será determinante. Aunque Rybakina llega con victorias de peso ante el Top 5, la estabilidad y la conexión especial de Sabalenka con las pistas de Melbourne la sitúan como la gran favorita.

Nuestra elección: Aryna Sabalenka Hándicap (-2.5) . Dada la contundencia de ambas en sus cierres de partido (rara vez conceden sets una vez toman ventaja), se espera una final que se defina en dos parciales.

