Roma vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

El juego entre Roma y Como 1907 se disputará el próximo lunes 15 de diciembre por la fecha 15 de la Serie A, a partir de las 15:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Roma y Como 1907

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma busca levantarse de su derrota ante Cagliari en el Sardegna Arena. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 cayó 0 a 4 ante Inter. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 7 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma lo ganó por 2 a 1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 27 puntos (9 PG - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Ermanno Feliciani.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 31 14 9 4 1 11 2 Napoli 31 14 10 1 3 10 3 Inter 30 14 10 0 4 19 4 Roma 27 14 9 0 5 7 6 Como 1907 24 14 6 6 2 8

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lecce: 6 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Sassuolo: 10 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Lecce: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Udinese: 3 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Pisa: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Bologna: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Milan: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Roma y Como 1907, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

