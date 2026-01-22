Real Sociedad vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

El cotejo entre Real Sociedad y Celta, por la fecha 21 de la Liga, se jugará el próximo domingo 25 de enero, a partir de las 13:30 horas, en el estadio Anoeta.
Así llegan Real Sociedad y Celta
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad logró un triunfo por 2-1 ante Barcelona. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 7 a favor.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta llega con ventaja tras derrotar a Rayo Vallecano con un marcador 3 a 0. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 10 goles y le han convertido 1.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 32 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (8 PG - 8 PE - 4 PP).
En la siguiente jornada llegará el derbi vasco, el partido que esperan los fanáticos de Real Sociedad y Athletic Bilbao. Los eternos rivales se verán las caras el 1 de febrero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio San Mamés.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|49
|20
|16
|1
|3
|32
|2
|Real Madrid
|48
|20
|15
|3
|2
|26
|3
|Villarreal
|41
|19
|13
|2
|4
|18
|7
|Celta
|32
|20
|8
|8
|4
|8
|9
|Real Sociedad
|24
|20
|6
|6
|8
|-2
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 22: vs Athletic Bilbao: 1 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Elche: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 22: vs Getafe: 1 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Osasuna: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Celta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas