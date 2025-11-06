RC Strasbourg vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 12:15 horas el próximo domingo 9 de noviembre, Lille visita a RC Strasbourg en el estadio la Meinau, por el duelo correspondiente a la fecha 12 de la Ligue 1.

Así llegan RC Strasbourg y Lille

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Stade Rennes. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 9 goles y registró 13 a favor.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille llega triunfante luego de ver caer a Angers con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2, 1 empató y perdió 1. Pudo festejar 10 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y RC Strasbourg se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 19 puntos (6 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 3 PP).

François Letexier es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 24 11 7 3 1 12 2 Olympique de Marsella 22 11 7 1 3 14 3 Lens 22 11 7 1 3 7 4 Lille 20 11 6 2 3 10 7 RC Strasbourg 19 11 6 1 4 6

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Lens: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Stade Brestois: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Toulouse: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lorient: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Nice: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Paris FC: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Le Havre AC: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Olympique de Marsella: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Auxerre: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Stade Rennes: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Horario RC Strasbourg y Lille, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

