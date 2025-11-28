España - LALIGA 2025 - 2026

Rayo Vallecano y Valencia se miden por la fecha 14

Por

MeridianoBet
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 07:17 am
El cotejo entre Rayo Vallecano y Valencia, por la fecha 14 de la Liga, se jugará el próximo lunes 1 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Valencia

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano viene de un resultado igualado, 0-0, ante Real Oviedo. Posee un historial reciente de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia llega con ventaja tras derrotar a Levante con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 2 goles y le han convertido 7.

 

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 16 puntos (4 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 13 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 4 PE - 6 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Real Madrid 32 13 10 2 1 16
2
Barcelona 31 13 10 1 2 21
3
Villarreal 29 13 9 2 2 15
13
Rayo Vallecano 16 13 4 4 5 -2
15
Valencia 13 13 3 4 6 -9
DataFactory

 

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 15: vs Espanyol: 7 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Betis: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Elche: 21 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 15: vs Sevilla: 7 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Atlético de Madrid: 13 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Mallorca: 19 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Valencia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

