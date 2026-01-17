Rams vs Bears: ¿Podrá el frío de Chicago detener a la ofensiva #1 de la NFL?

Suscríbete a nuestros canales

La Ronda Divisional de la NFC nos regala este domingo 18 de enero un enfrentamiento generacional en el Soldier Field. Los Los Angeles Rams (13-5), liderados por el veterano y candidato al MVP Matthew Stafford, visitan a los Chicago Bears (12-6) del fenómeno novato Caleb Williams. Con el pase a la Final de Conferencia en juego, la "Ciudad de los Vientos" será testigo de un duelo donde el ataque es la mejor defensa.

Los Angeles Rams: Potencia aérea y experiencia

Los Rams llegan tras una sufrida victoria ante Carolina (34-31) y ostentan la ofensiva número 1 de la NFL. Matthew Stafford vive una segunda juventud, conectando con precisión quirúrgica con Puka Nacua y Davante Adams. Un dato clave para este domingo: Stafford ha lanzado al menos dos pases de anotación en sus ocho juegos de playoffs con los Rams.

La buena noticia para Sean McVay es el regreso del guardia derecho Kevin Dotson, quien aportará la estabilidad necesaria para proteger a Stafford. Sin embargo, la defensa deberá ajustarse tras perder al esquinero Ahkello Witherspoon por el resto de la temporada.

Chicago Bears: Los reyes de la remontada

Los Bears de Caleb Williams se han convertido en el equipo más resiliente de la liga. Tras remontar 18 puntos ante Green Bay en la ronda de comodines, Chicago busca su primera aparición en una final de conferencia en 15 años. Williams viene de establecer un récord de franquicia en playoffs con 361 yardas aéreas.

No obstante, Chicago enfrenta bajas críticas en las trincheras. La pérdida del tackle izquierdo Ozzy Trapilo y del linebacker T.J. Edwards obliga al equipo de Ben Johnson a depender aún más de la magia de su joven mariscal y de la seguridad de sus manos, liderando la liga en diferencial de intercambios de balón (+22).

Estadísticas y tendencias para apostar

Hándicap: Los Rams abren como favoritos por -3.5 puntos .

Altas/Bajas: La línea se sitúa en 48.5 puntos , reflejando el poderío de ambos ataques.

Factor Clima: Se pronostican temperaturas de hasta -5°C. Históricamente, Stafford ha tenido dificultades en climas gélidos (7-11 de récord), lo que podría equilibrar la balanza a favor de la localía.

Pronóstico de MeridianoBet

Considerando que ambas defensivas ocupan los puestos 17 y 29 de la liga respectivamente, y que los dos mariscales de campo están en un estado de forma excepcional, el espectáculo está garantizado.

Elección de la redacción: La tendencia de los Rams apunta a marcadores altos, habiendo superado el "Over" en sus últimos 7 juegos. Nuestra recomendación es el Total de puntos Más de (48.5). Para quienes buscan un ganador, el hándicap de Bears +3.5 ofrece valor debido a la ventaja climática y su racha de victorias en casa.

