PSG vs Lille: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Ligue 1

Por la fecha 18 de la Ligue 1, Lille y PSG se enfrentan el viernes 16 de enero desde las 16:00 horas, en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Lille

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de ganar en su encuentro anterior a Paris FC con un marcador de 2-1. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 13 a favor.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Stade Rennes. Acumula 4 encuentros consecutivos sin perder y perdió su racha victoriosa en su último juego, con 10 goles marcados y 7 recibidos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el segundo puesto con 39 puntos (12 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 2 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 40 17 13 1 3 18 2 PSG 39 17 12 3 2 22 3 Olympique de Marsella 32 17 10 2 5 19 4 Lille 32 17 10 2 5 11 5 Olympique Lyon 30 17 9 3 5 8

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs Auxerre: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs RC Strasbourg: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 19: vs RC Strasbourg: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Olympique Lyon: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario PSG y Lille, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

