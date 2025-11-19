Francia - Ligue 1 2025-2026

PSG vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Ligue 1

Palpitamos la previa del choque entre PSG y Le Havre AC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 07:54 am
PSG vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre PSG y Le Havre AC, por la fecha 13 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 22 de noviembre, a partir de las 16:05 horas, en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Le Havre AC

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG logró un triunfo por 3-2 ante Olympique Lyon. Previo a este encuentro, igualó 2 y ganó 2, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC viene de empatar 1-1 ante Nantes. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 7 tantos.

 

De los últimos 4 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 1 fue empate. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue PSG quien ganó 2 a 1.

El local está puntero y alcanzó 27 puntos (8 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 14 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG - 5 PE - 4 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 27 12 8 3 1 13
2
Olympique de Marsella 25 12 8 1 3 17
3
Lens 25 12 8 1 3 10
4
RC Strasbourg 22 12 7 1 4 8
12
Le Havre AC 14 12 3 5 4 -4
DataFactory

 

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 14: vs Mónaco: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Stade Rennes: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Metz: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Paris FC: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Lille: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 14: vs Lille: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Paris FC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Olympique Lyon: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Angers: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Stade Rennes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Horario PSG y Le Havre AC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
  • Colombia y Perú: 15:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
  • Venezuela: 16:05 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Kyle Tucker MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada
Miércoles 19 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)