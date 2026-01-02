PSG necesita los tres puntos para ser puntero

Suscríbete a nuestros canales

Paris FC y PSG se enfrentarán en el estadio el Parque de los Príncipes el próximo domingo 4 de enero desde las 15:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 17 de la Ligue 1.

Así llegan PSG y Paris FC

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG venció por 3-2 a Metz. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 14 veces.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC perdió ante Toulouse por 0 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 derrotas y 2 empates. Logró convertir 3 goles y le han encajado 9.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 36 puntos (11 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 8 PP).

Benoît Bastien fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 37 16 12 1 3 15 2 PSG 36 16 11 3 2 21 3 Olympique de Marsella 32 16 10 2 4 21 4 Lille 32 16 10 2 4 13 14 Paris FC 16 16 4 4 8 -8

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Lille: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Auxerre: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs RC Strasbourg: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Nantes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Angers: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Horario PSG y Paris FC, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

