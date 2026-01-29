PSG juega ante RC Strasbourg para mantenerse en la punta

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 1 de febrero, a partir de las 15:45 horas, PSG visita a RC Strasbourg en el estadio la Meinau, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Ligue 1.

Así llegan RC Strasbourg y PSG

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg ganó su último duelo ante Lille por 4 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de vencer a Auxerre en casa por 1 a 0. Con 4 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 14 goles a favor y le han convertido en 3 ocasiones.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 17 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y firmaron un empate en 3.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 45 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (14 PG - 3 PE - 2 PP).

PSG protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Olympique de Marsella, "Le Classique". Este importante partido, cargado de historia, será el 8 de febrero, a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Parc des Princes.

El encargado de impartir justicia en el partido será Eric Wattellier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 45 19 14 3 2 26 2 Lens 43 19 14 1 4 17 3 Olympique de Marsella 38 19 12 2 5 24 4 Olympique Lyon 36 19 11 3 5 12 7 RC Strasbourg 30 19 9 3 7 9

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Le Havre AC: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Olympique de Marsella: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Horario RC Strasbourg y PSG, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

