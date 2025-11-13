Predators vs Penguins: ¿Dominarán los de Pittsburgh en Estocolmo?

Suscríbete a nuestros canales

La gira europea de la NHL trae un choque de temporada regular en Estocolmo, Suecia, enfrentando a los Nashville Predators y a los Pittsburgh Penguins. Este duelo, lejos de casa, es crucial para ambos equipos que luchan por estabilizar su temporada.

Los Nashville Predators llegan en una auténtica espiral descendente, con ocho derrotas en sus últimos nueve partidos, lo que los ha hundido al penúltimo lugar del Oeste. Su defensa es la más débil de la conferencia, habiendo concedido 65 goles, y su ataque solo ha respondido con 47. A pesar de los problemas, su portero estrella, Juuse Saros, buscará motivación extra ante el público europeo.

Por otro lado, los Pittsburgh Penguins buscan reencontrar la forma. A pesar de un inicio sólido, las estrellas veteranas como Crosby y Malkin enfrentan dificultades para mantener el ritmo, y el equipo ha comenzado a perder terreno en el Este. Sin embargo, la gira europea podría ser un impulso, especialmente con jugadores suecos en la plantilla. Además, el portero Arturs Silovs, con un impresionante 91.8% de paradas, tiene la oportunidad de consolidarse.

Históricamente, los Penguins han dominado los encuentros recientes, ganando tres de los últimos cuatro desde 2024, con un enfoque en la ofensiva. Dada la motivación de jugar en Europa y la evidente fragilidad defensiva de Nashville, el pronóstico se inclina hacia un partido abierto y de alta intensidad. La redacción anticipa que ambos equipos priorizarán el ataque, proyectando un Total Más de 5.5 goles (-167).

