UEFA - Eliminatorias Mundial 2026

Toda la previa del duelo entre Suiza y Suecia. El partido se jugará en el estadio Stade de Geneve mañana a las 15:45 horas. Será arbitrado por Erik Lambrechts.

Por

MeridianoBet
Viernes, 14 de noviembre de 2025 a las 10:49 am
Por la fecha 5 del grupo B, Suiza recibirá a Suecia
Desde las 15:45 horas, Suiza y Suecia se enfrentan mañana por la fecha 5 del grupo B de las Eliminatorias en el estadio Stade de Geneve.

Así llegan Suiza y Suecia

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Suiza en partidos de las Eliminatorias

En su visita anterior, Suiza empató por 0 con Eslovenia.

Últimos resultados de Suecia en partidos de las Eliminatorias

A Suecia no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Kosovo. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados, 2 derrotas y 1 empate, tiene 2 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 10 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Suiza.

Con 10 puntos y 9 goles anotados, Suiza busca una victoria para mantenerse en el liderato del Grupo B ante Suecia, colero de la zona que ha recaudado 1 unidad y 2 tantos.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Erik Lambrechts.


Fecha y rival de Suiza en el próximo partido de las Eliminatorias
  • Grupo B - Fecha 6: vs Kosovo: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fecha y rival de Suecia en el próximo partido de las Eliminatorias
  • Grupo B - Fecha 6: vs Eslovenia: 18 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Suiza y Suecia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

