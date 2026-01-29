Por la fecha 24, Tottenham recibirá a Manchester City

El duelo entre Tottenham y Manchester City correspondiente a la fecha 24 se disputará en el Wembley Stadium desde las 12:30 horas, el domingo 1 de febrero.
Así llegan Tottenham y Manchester City
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
En su visita anterior, Tottenham empató por 2 con Burnley. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 empates y 2 derrotas, con 6 goles marcados y con 8 en su valla.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City venció en casa a Wolverhampton por 2 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 3 y perdido 1. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 4 en su arco.
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Tottenham.
El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 28 puntos (7 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 46 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (14 PG - 4 PE - 5 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Robert Jones.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|50
|23
|15
|5
|3
|25
|2
|Manchester City
|46
|23
|14
|4
|5
|26
|3
|Aston Villa
|46
|23
|14
|4
|5
|10
|4
|Manchester United
|38
|23
|10
|8
|5
|7
|14
|Tottenham
|28
|23
|7
|7
|9
|2
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 25: vs Manchester United: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Horario Tottenham y Manchester City, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas