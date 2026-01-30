Por la fecha 23 se enfrentarán Udinese y Roma

Suscríbete a nuestros canales

Roma y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo lunes 2 de febrero desde las 15:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 23 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Roma

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese venció por 3-1 a Hellas Verona. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma igualó 1-1 ante Milan en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 2 en contra.

La visita lleva 5 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 29 puntos (8 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 43 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (14 PG - 1 PE - 7 PP).

Juan Sacchi fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 52 22 17 1 4 31 2 Milan 47 22 13 8 1 18 3 Roma 43 22 14 1 7 14 4 Napoli 43 22 13 4 5 11 10 Udinese 29 22 8 5 9 -9

Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 24: vs Lecce: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 24: vs Cagliari: 9 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese y Roma, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

