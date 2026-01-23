Pegasus World Cup 2026: La cita de las estrellas hípicas en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 24 de enero, el mundo del hipismo pone sus ojos en Hallandale Beach, Florida, para la celebración de la Pegasus World Cup Invitational (Grado 1).

Consolidada como una de las carreras con las bolsas más ricas del hipismo, este evento no es solo una competencia, es el espectáculo que define el inicio del año hípico internacional.

Este gran Clásico se disputa en el hipódromo de Gulfstream Park, donde los mejores ejemplares y jinetes del mundo participan por un premio de $3,000,000, solo para la carrera principal de G1. Además, este se ha incorporado oficialmente a la Breeders’ Cup, consolidando su posición entre las carreras más prestigiosas del mundo y, a partir de este año, el ganador de la Pegasus World Cup obtendrá una plaza automática en la Breeders’ Cup Classic.

R: Valeria González