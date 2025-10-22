Parma vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Parma y Como 1907 se disputará el próximo sábado 25 de octubre por la fecha 8 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Como 1907

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Parma se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Genoa. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Como 1907 derrotó 2-0 a Juventus. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 empates. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 4 en su arco.

De los últimos 2 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Como 1907 lo ganó por 0 a 1.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 6 puntos (1 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 16 7 5 1 1 7 2 Inter 15 7 5 0 2 10 3 Napoli 15 7 5 0 2 5 6 Como 1907 12 7 3 3 1 4 15 Parma 6 7 1 3 3 -4

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Roma: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Bologna: 2 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Milan: 8 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Hellas Verona: 23 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Udinese: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Parma y Como 1907, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

