Parma no pudo con Roma y cayó por 2-1 tras gol agónico

Roma cosechó un triunfo frente a Parma, sumando tres puntos en el encuentro disputado de la fecha 9 de la Serie A. En primera instancia, Mario Hermoso pudo romper la paridad tras un cabezazo para aventajar a Roma a los 17 minutos del segundo tiempo. Después de una jugada, Artem Dovbyk estiró el marcador a los 35 minutos de la misma etapa. No obstante, en el minuto 40 de la misma mitad, Parma pudo anotar la diana del descuento gracias a Alessandro Circati.

El mejor jugador del partido fue Mile Svilar. El portero de Roma se lució al atajar 6 disparos.

Mario Hermoso se destacó por su sólida defensa. El defensa de Roma tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

El técnico de Roma, Gian Piero Gasperini, propuso una formación 3-6-1 con Mile Svilar en el arco; Gianluca Mancini, Evan N´Dicka y Mario Hermoso en la línea defensiva; Zeki Celik, Manu Koné, Bryan Cristante, Wesley França, Matías Soulé y Paulo Dybala en el medio; y Evan Ferguson en el ataque.

Por su parte, el equipo de Carlos Cuesta salió a la cancha con un esquema 3-5-2 con Zion Suzuki bajo los tres palos; Enrico Delprato, Alessandro Circati y Lautaro Valenti en defensa; Christian Ordóñez, Oliver Sorensen, Nahuel Estévez, Adrián Bernabé y Sascha Britschgi en la mitad de cancha; y Patrick Cutrone y Mateo Pellegrino en la delantera.

Valerio Crezzini fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Stadio Olimpico.

El próximo partido de Roma en el campeonato será como visitante ante Milan, mientras que Parma recibirá a Bologna.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 21 puntos y se ubica en el segundo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 7 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo.

Cambios en Roma

45' 2T - Salió Leon Bailey por Neil El Aynaoui

6' 1T - Salió Evan Ferguson por Leon Bailey

71' 2T - Salió Matías Soulé por Artem Dovbyk

84' 2T - Salieron Gianluca Mancini por Daniele Ghilardi y Wesley França por Devyne Rensch

Cambios en Parma

59' 2T - Salió Patrick Cutrone por Adrian Benedyczak

76' 2T - Salieron Mateo Pellegrino por Milan Djuric, Nahuel Estévez por Pontus Almqvist y Adrián Bernabé por Benjamin Cremaschi

89' 2T - Salió Sascha Britschgi por Tjas Begic

Amonestados en Parma:

37' 1T Mateo Pellegrino (Conducta antideportiva), 42' 1T Mariano Troilo (Insultar o desaprobar al árbitro) y 46' 2T Christian Ordóñez (Conducta antideportiva)

