Paris FC vs Stade Rennes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Ligue 1

El duelo entre Paris FC y Stade Rennes correspondiente a la fecha 12 se disputará en el estadio Jean Bouin desde las 15:45 horas, el viernes 7 de noviembre.

Así llegan Paris FC y Stade Rennes

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC venció 1-0 a Mónaco en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes venció en casa a RC Strasbourg por 4 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 3 y perdido 1. Además, logró gritar 11 goles y ha recibido 9 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 15 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (3 PG - 6 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Guillaume Paradis.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 24 11 7 3 1 12 2 Olympique de Marsella 22 11 7 1 3 14 3 Lens 22 11 7 1 3 7 10 Stade Rennes 15 11 3 6 2 1 11 Paris FC 14 11 4 2 5 -2

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Lille: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Auxerre: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Le Havre AC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Toulouse: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs PSG: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Mónaco: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Metz: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs PSG: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Stade Brestois: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lille: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Horario Paris FC y Stade Rennes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

