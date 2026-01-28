Paris FC vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Ligue 1

Por la fecha 20 de la Ligue 1, Olympique de Marsella y Paris FC se enfrentan el sábado 31 de enero desde las 12:00 horas, en el estadio Jean Bouin.
Así llegan Paris FC y Olympique de Marsella
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC terminó con un empate en 0 frente a Angers en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 3 a favor.
Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1
Olympique de Marsella venció 3-1 a Lens en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 9 goles en el arco rival y 6 en su portería.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique de Marsella sacó un triunfo, con un marcador 5 a 2.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 20 puntos (5 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (12 PG - 2 PE - 5 PP).
Para Olympique de Marsella la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a PSG en una nueva edición de "Le Classique". El encuentro se jugará el 8 de febrero a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Parc des Princes.
El encuentro será supervisado por Jérémie Pignard, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|45
|19
|14
|3
|2
|26
|2
|Lens
|43
|19
|14
|1
|4
|17
|3
|Olympique de Marsella
|38
|19
|12
|2
|5
|24
|4
|Olympique Lyon
|36
|19
|11
|3
|5
|12
|14
|Paris FC
|20
|19
|5
|5
|9
|-8
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 21: vs Auxerre: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 21: vs PSG: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Horario Paris FC y Olympique de Marsella, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas