Paris FC vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Ligue 1

Por la fecha 20 de la Ligue 1, Olympique de Marsella y Paris FC se enfrentan el sábado 31 de enero desde las 12:00 horas, en el estadio Jean Bouin.

Así llegan Paris FC y Olympique de Marsella

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC terminó con un empate en 0 frente a Angers en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 6 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella venció 3-1 a Lens en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 9 goles en el arco rival y 6 en su portería.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique de Marsella sacó un triunfo, con un marcador 5 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 20 puntos (5 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (12 PG - 2 PE - 5 PP).

Para Olympique de Marsella la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a PSG en una nueva edición de "Le Classique". El encuentro se jugará el 8 de febrero a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio Parc des Princes.

El encuentro será supervisado por Jérémie Pignard, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 45 19 14 3 2 26 2 Lens 43 19 14 1 4 17 3 Olympique de Marsella 38 19 12 2 5 24 4 Olympique Lyon 36 19 11 3 5 12 14 Paris FC 20 19 5 5 9 -8

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Auxerre: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs PSG: 8 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Horario Paris FC y Olympique de Marsella, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

