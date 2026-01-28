Osasuna vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 31 de enero, a partir de las 11:15 horas, Villarreal visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Villarreal

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna ganó su último duelo ante Rayo Vallecano por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 10 a favor.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Real Madrid. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias y ha perdido en 2 ocasiones. Con 6 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el noveno puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 41 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (13 PG - 2 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 52 21 17 1 3 35 2 Real Madrid 51 21 16 3 2 28 3 Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21 4 Villarreal 41 20 13 2 5 16 9 Osasuna 25 21 7 4 10 -1

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Celta: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Villarreal en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Espanyol: 9 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Levante: 18 de febrero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Villarreal, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.