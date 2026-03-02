Orense vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Sudamericana

Suscríbete a nuestros canales

El próximo jueves 5 de marzo, a partir de las 22:00 horas, Macará visita a Orense en el estadio 9 de Mayo, por el duelo correspondiente a la llave 8 de la Copa Sudamericana.

El encargado de impartir justicia en el partido será José Cabero Rebolledo.

Horario Orense y Macará, según país

Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

