CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Orense vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Sudamericana

En la previa de Orense vs Macará, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 5 de marzo desde las 22:00 horas en el estadio 9 de Mayo. El árbitro designado será José Cabero Rebolledo.

Por

MeridianoBet
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 10:50 am
El próximo jueves 5 de marzo, a partir de las 22:00 horas, Macará visita a Orense en el estadio 9 de Mayo, por el duelo correspondiente a la llave 8 de la Copa Sudamericana.

El encargado de impartir justicia en el partido será José Cabero Rebolledo.

Horario Orense y Macará, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela: 22:00 horas

