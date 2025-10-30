Olympique Lyon necesita los tres puntos para ser puntero

Suscríbete a nuestros canales

Olympique Lyon y Stade Brestois se enfrentarán en el estadio Stade Francis-Le Blé el próximo domingo 2 de noviembre desde las 15:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 11 de la Ligue 1.

Así llegan Stade Brestois y Olympique Lyon

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois viene de caer por 0 a 1 frente a Le Havre AC. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon igualó 3-3 ante Paris FC en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 9 goles a favor y le han convertido 9 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique Lyon se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (6 PG - 1 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 21 10 6 3 1 11 2 Mónaco 20 10 6 2 2 7 3 Olympique de Marsella 19 10 6 1 3 13 5 Olympique Lyon 19 10 6 1 3 4 14 Stade Brestois 9 10 2 3 5 -4

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Olympique de Marsella: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Metz: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs RC Strasbourg: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Mónaco: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Stade Rennes: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs PSG: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Auxerre: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Nantes: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lorient: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Le Havre AC: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Stade Brestois y Olympique Lyon, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

