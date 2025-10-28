Olympique de Marsella busca subir a la cima del torneo

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 10 de la Ligue 1, Olympique de Marsella y Angers se enfrentan mañana desde las 16:05 horas en el estadio el Velodromo.

Así llegan Olympique de Marsella y Angers

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella fue derrotado en el Stade Bollaert-Delelis frente a Lens por 1 a 2 en el marcador. Previo a esta derrota, tiene una seguidilla de fechas sin perder en las que le han hecho 5 goles y ha marcado 13.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers viene de vencer a Lorient en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 3 goles y 9 le han convertido.

Hasta el momento, Olympique de Marsella cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 4 victorias.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique de Marsella se quedó con la victoria por 0 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 18 puntos (6 PG - 3 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Thomas Leonard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 20 9 6 2 1 11 2 Lens 19 9 6 1 2 6 3 Olympique de Marsella 18 9 6 0 3 13 4 Olympique Lyon 18 9 6 0 3 4 15 Angers 9 9 2 3 4 -6

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Auxerre: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Stade Brestois: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Nice: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Toulouse: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lille: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Lille: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Auxerre: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Toulouse: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lens: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Nice: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Olympique de Marsella y Angers, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas

Colombia y Perú: 15:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas

Venezuela: 16:05 horas

