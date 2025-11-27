Nottingham Forest vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Nottingham Forest y Brighton and Hove, por la fecha 13 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 30 de noviembre, a partir de las 10:05 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Brighton and Hove

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest logró un triunfo por 3-0 ante Liverpool. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos, igualó 1 y ganó 1, en los que acumuló 8 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega con ventaja tras derrotar a Brentford con un marcador 2 a 1. La visita ha sido vencida 1 vez, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 6.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y fue Nottingham Forest quien ganó 7 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 12 puntos (3 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (5 PG - 4 PE - 3 PP).

Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 29 12 9 2 1 18 2 Chelsea 23 12 7 2 3 12 3 Manchester City 22 12 7 1 4 14 6 Brighton and Hove 19 12 5 4 3 3 16 Nottingham Forest 12 12 3 3 6 -7

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Wolverhampton: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Everton: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Tottenham: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Fulham: 22 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Manchester City: 27 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 14: vs Aston Villa: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs West Ham United: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Liverpool: 13 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Sunderland: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Horario Nottingham Forest y Brighton and Hove, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:05 horas

Colombia y Perú: 09:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:05 horas

Venezuela: 10:05 horas

