Nottingham Forest vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

El cotejo entre Nottingham Forest y Arsenal, por la fecha 22 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 17 de enero, a partir de las 13:30 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Arsenal

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest logró un triunfo por 2-1 ante West Ham United.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal viene de empatar 0-0 ante Liverpool. En los últimos 4 partidos, acumula un hilo de victorias. Con una cifra de 10 tantos a favor, le han encajado 4 goles en todos estos cotejos.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Arsenal quien ganó 3 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 21 puntos (6 PG - 3 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 49 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (15 PG - 4 PE - 2 PP).

Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 49 21 15 4 2 26 2 Manchester City 43 21 13 4 4 26 3 Aston Villa 43 21 13 4 4 9 4 Liverpool 35 21 10 5 6 4 17 Nottingham Forest 21 21 6 3 12 -13

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Wolverhampton: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Liverpool: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Horario Nottingham Forest y Arsenal, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

