Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Brentford. El partido se jugará en el estadio St. James Park el sábado 7 de febrero a las 13:30 horas. Será arbitrado por Andrew Madley.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 10:55 am
Newcastle United vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League
El duelo entre Newcastle United y Brentford correspondiente a la fecha 25 se disputará en el estadio St. James Park desde las 13:30 horas, el sábado 7 de febrero.

Así llegan Newcastle United y Brentford

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United buscará la victoria luego de caer 1 a 4 frente a Liverpool. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford venció en casa a Aston Villa por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 8 goles y ha recibido 6 en su arco.

 

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Brentford.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 33 puntos (9 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 36 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (11 PG - 3 PE - 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrew Madley.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 53 24 16 5 3 29
2
Manchester City 47 24 14 5 5 26
3
Aston Villa 46 24 14 4 6 9
7
Brentford 36 24 11 3 10 4
11
Newcastle United 33 24 9 6 9 0
DataFactory

 

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 26: vs Arsenal: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
Horario Newcastle United y Brentford, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

