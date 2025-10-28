Napoli ganó por 1-0 a Lecce con el gol de Frank Anguissa

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 9 de la Serie A, Napoli consiguió tres puntos en su visita a Lecce. En el minuto 23 del segundo tiempo, Frank Anguissa contribuyó con la única anotación del partido.

El delantero de Lecce Francesco Camarda desperdició la posibilidad de abrir el marcador y ponerse en ventaja al malograr un penal en el minuto 55 del segundo tiempo.

El desempeño Frank Anguissa lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Napoli metió 1 gol.

Vanja Milinkovic Savic fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Napoli mostró su calidad al contener 2 disparos.

El estratega de Lecce, Eusebio Di Francesco, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Wladimiro Falcone en el arco; Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel y Antonino Gallo en la línea defensiva; Lassana Coulibaly, Ylber Ramadani y Medon Berisha en el medio; y Santiago Pierotti, Francesco Camarda y Lameck Banda en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Antonio Conte salieron al campo de juego con un esquema 4-3-3 con Vanja Milinkovic Savic bajo los tres palos; Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno, Juan Jesus y Mathí­as Olivera en defensa; Frank Anguissa, Billy Gilmour y Eljif Elmas en la mitad de cancha; y Matteo Politano, Lorenzo Lucca y Noa Lang en la delantera.

Giuseppe Collu fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Comunale Via del Mare.

En la siguiente jornada Lecce se enfrentará de visitante ante Fiorentina y Napoli disputará el juego de local frente a Como 1907.

Con este resultado, el anfitrión acumula 6 puntos a lo largo del certamen y ocupa el décimo sexto puesto. Por su parte, la visita suma 21 unidades y se ubica en el primer lugar.

Cambios en Lecce

45' 2T - Salió Santiago Pierotti por Teté Morente

64' 2T - Salió Lameck Banda por Konan NDri

69' 2T - Salió Francesco Camarda por Nikola Stulic

76' 2T - Salieron Medon Berisha por Balthazar Pierret y Lassana Coulibaly por Youssef Maleh

Amonestados en Lecce:

16' 2T Ylber Ramadani (Demorar el juego) y 42' 2T Konan NDri (Conducta antideportiva)

Cambios en Napoli

47' 2T - Salió Noa Lang por David Neres

60' 2T - Salieron Matteo Politano por Scott McTominay, Mathí­as Olivera por Leonardo Spinazzola y Lorenzo Lucca por Rasmus Hojlund

84' 2T - Salió Eljif Elmas por Miguel Gutiérrez

Amonestado en Napoli:

25' 1T Mathí­as Olivera (Conducta antideportiva)

