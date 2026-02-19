Nantes vs Le Havre AC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Nantes recibirá a Le Havre AC, en el marco de la fecha 23 de la Ligue 1, el próximo domingo 22 de febrero a partir de las 12:15 horas, en el Stade de la Beaujoire.

Así llegan Nantes y Le Havre AC

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Mónaco. La ausencia de una buena racha apremia al equipo local. Lleva 4 partidos sin ganar en los que le han convertido 12 goles y solo registra 4 a favor.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC viene de derrotar a Toulouse con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 5 goles y le han convertido 4 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 8 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 26 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (6 PG - 8 PE - 8 PP).

Jérémie Pignard será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 52 22 17 1 4 25 2 PSG 51 22 16 3 3 30 3 Olympique Lyon 45 22 14 3 5 16 13 Le Havre AC 26 22 6 8 8 -7 17 Nantes 14 22 3 5 14 -20

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs Lille: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Angers: 7 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 24: vs PSG: 28 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Stade Brestois: 8 de marzo - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Horario Nantes y Le Havre AC, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

