Nantes espera frenar su racha negativa y vencer a Olympique de Marsella

Por la fecha 17 de la Ligue 1, Nantes y Olympique de Marsella se enfrentan el domingo 4 de enero desde las 10:00 horas, en el estadio el Velodromo.

Así llegan Olympique de Marsella y Nantes

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella viene de ganar en su encuentro anterior a Mónaco con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes llega a este partido con una derrota por 1 a 4 ante Angers. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 derrotas y 2 empates, en los que convirtió 4 goles y le han encajado 11.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 4 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique de Marsella sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 32 puntos (10 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 5 PE - 9 PP).

El encuentro será supervisado por Marc Bollengier, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 37 16 12 1 3 15 2 PSG 36 16 11 3 2 21 3 Olympique de Marsella 32 16 10 2 4 21 4 Lille 32 16 10 2 4 13 17 Nantes 11 16 2 5 9 -14

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Angers: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lens: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Paris FC: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Paris FC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nice: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lorient: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique de Marsella y Nantes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

