CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Nacional (P) vs Deportivo Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la llave 9 de la Copa Sudamericana

Palpitamos la previa del choque entre Nacional (P) y Deportivo Recoleta. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de José Burgos.

Por

MeridianoBet
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 10:52 am
Nacional (P) vs Deportivo Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la llave 9 de la Copa Sudamericana
Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Nacional (P) y Deportivo Recoleta, por la llave 9 de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo jueves 5 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Arsenio Erico.

José Burgos es el elegido para dirigir el partido.

Horario Nacional (P) y Deportivo Recoleta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      Kylian Mbappé Miguel Cabrera Hipismo La Rinconada MLS
      Lunes 02 de Marzo de 2026
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)

      ¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

      ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?