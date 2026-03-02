Nacional (P) vs Deportivo Recoleta: previa, horario y cómo llegan para la llave 9 de la Copa Sudamericana

Suscríbete a nuestros canales
El cotejo entre Nacional (P) y Deportivo Recoleta, por la llave 9 de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo jueves 5 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Arsenio Erico.
José Burgos es el elegido para dirigir el partido.
Horario Nacional (P) y Deportivo Recoleta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
