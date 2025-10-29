Mónaco quiere el liderato del torneo frente a Paris FC

El cotejo entre Mónaco y Paris FC, por la fecha 11 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Stade Louis II.
Así llegan Mónaco y Paris FC
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco viene de un resultado igualado, -, ante Nantes. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 6.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC viene de empatar - ante Olympique Lyon. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 5 tantos.
El local está en el sexto puesto y alcanzó 17 puntos (5 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|20
|9
|6
|2
|1
|11
|2
|Lens
|19
|9
|6
|1
|2
|6
|3
|Olympique de Marsella
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|6
|Mónaco
|17
|9
|5
|2
|2
|5
|11
|Paris FC
|10
|9
|3
|1
|5
|-3
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 11: vs Paris FC: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Lens: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Stade Rennes: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs PSG: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Stade Brestois: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 11: vs Mónaco: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Stade Rennes: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Lille: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Auxerre: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Le Havre AC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
Horario Mónaco y Paris FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas