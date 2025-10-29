Mónaco quiere el liderato del torneo frente a Paris FC

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Mónaco y Paris FC, por la fecha 11 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en el estadio Stade Louis II.

Así llegan Mónaco y Paris FC

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco viene de un resultado igualado, -, ante Nantes. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC viene de empatar - ante Olympique Lyon. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 5 goles y le han marcado 5 tantos.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 17 puntos (5 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 20 9 6 2 1 11 2 Lens 19 9 6 1 2 6 3 Olympique de Marsella 18 9 6 0 3 13 6 Mónaco 17 9 5 2 2 5 11 Paris FC 10 9 3 1 5 -3

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Paris FC: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lens: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Stade Rennes: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs PSG: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Stade Brestois: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Mónaco: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Stade Rennes: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lille: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Auxerre: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Le Havre AC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Mónaco y Paris FC, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

