Milan vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

El duelo correspondiente a la fecha 28 de la Serie A se jugará el próximo domingo 8 de marzo a las 15:45 horas.

Así llegan Milan y Inter

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan derrotó por 2 a 0 a Cremonese en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 1 encuentro. Le han encajado 3 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Genoa. Lleva 4 partidos sin ser derrotado, con un balance de 14 tantos marcados frente a 2 encajados durante esos encuentros.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 23 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el segundo puesto con 57 puntos (16 PG - 9 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 67 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (22 PG - 1 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 27 22 1 4 43 2 Milan 57 27 16 9 2 23 3 Napoli 53 27 16 5 6 13 4 Roma 51 27 16 3 8 18 5 Como 1907 48 27 13 9 5 24

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Lazio: 15 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Torino: 21 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Atalanta: 14 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Fiorentina: 22 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Horario Milan e Inter, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

