Manchester United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Manchester United y Bournemouth, por la fecha 16 de la Premier League, se jugará el próximo lunes 15 de diciembre, a partir de las 16:00 horas, en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Bournemouth

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United logró un triunfo por 4-1 ante Wolverhampton. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 6 goles en contra frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de empatar 0-0 ante Chelsea. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 1 partido y cayó en 3 oportunidades. Ha logrado convertir 4 goles y le han marcado 10 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 20 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 5 PE - 5 PP).

Simon Hooper es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 33 15 10 3 2 19 2 Manchester City 31 15 10 1 4 19 3 Aston Villa 30 15 9 3 3 7 6 Manchester United 25 15 7 4 4 4 13 Bournemouth 20 15 5 5 5 -3

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Newcastle United: 26 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Wolverhampton: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Leeds United: 4 de enero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 17: vs Burnley: 20 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Brentford: 27 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Chelsea: 30 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Arsenal: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)

Horario Manchester United y Bournemouth, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.