Malta vs Polonia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del grupo G de las Eliminatorias

Por la fecha 10 del grupo G de las Eliminatorias, Polonia y Malta se enfrentan el lunes 17 de noviembre desde las 15:45 horas, en el Ta Qali National Stadium.

Así llegan Malta y Polonia

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Malta en partidos de las Eliminatorias

Malta terminó con un empate en frente a Finlandia en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 2 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 13 goles y sumó 1 a favor.

Últimos resultados de Polonia en partidos de las Eliminatorias

En la fecha pasada, Polonia finalizó con un empate - ante Países Bajos. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 4 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de marzo, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y Polonia sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

Ambos equipos quieren escalar para quedar mejor posicionados en esta etapa. Polonia tiene 13 unidades y es el segundo en el Grupo G. Por otro lado, Malta busca la victoria que lo ayude a avanzar en la tabla: se ubica en quinto lugar y consiguió 2 puntos.

Fecha y rival de Malta en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo G - Fecha 10: vs Polonia: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Polonia en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo G - Fecha 10: vs Malta: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Malta y Polonia, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

