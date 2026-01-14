Liverpool vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Liverpool recibirá a Burnley, en el marco de la fecha 22 de la Premier League, el próximo sábado 17 de enero a partir de las 11:00 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Burnley

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sacó un empate por 0 en su visita a Arsenal. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Manchester United. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.

El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Liverpool con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 14 PP).

Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 49 21 15 4 2 26 2 Manchester City 43 21 13 4 4 26 3 Aston Villa 43 21 13 4 4 9 4 Liverpool 35 21 10 5 6 4 19 Burnley 13 21 3 4 14 -19

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Tottenham: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Sunderland: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Horario Liverpool y Burnley, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

