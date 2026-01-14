Liverpool vs Burnley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Liverpool recibirá a Burnley, en el marco de la fecha 22 de la Premier League, el próximo sábado 17 de enero a partir de las 11:00 horas, en el estadio Anfield.
Así llegan Liverpool y Burnley
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool sacó un empate por 0 en su visita a Arsenal. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Manchester United. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 4 goles a sus rivales y han vencido su valla 8 veces.
El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 14 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Liverpool con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el cuarto puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 13 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (3 PG - 4 PE - 14 PP).
Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|49
|21
|15
|4
|2
|26
|2
|Manchester City
|43
|21
|13
|4
|4
|26
|3
|Aston Villa
|43
|21
|13
|4
|4
|9
|4
|Liverpool
|35
|21
|10
|5
|6
|4
|19
|Burnley
|13
|21
|3
|4
|14
|-19
Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 23: vs Bournemouth: 24 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Newcastle United: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 23: vs Tottenham: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Sunderland: 2 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs West Ham United: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Crystal Palace: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Chelsea: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Horario Liverpool y Burnley, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas