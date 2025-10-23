Lille vs Metz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Lille y Metz correspondiente a la fecha 9 de la Ligue 1 se disputará en el estadio Stade Pierre-Mauroy desde las 10:00 horas, el domingo 26 de octubre.

Así llegan Lille y Metz

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille venció 2-0 a Nantes en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 6 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

A Metz no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 4 ante Toulouse. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 3 goles a favor y ha recibido 13 en contra.

Metz no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

Según el historial del torneo, el local ganó 3 partidos y empató 2 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Lille.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 2 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PE - 6 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Benoît Millot.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 18 8 6 0 2 14 2 PSG 17 8 5 2 1 8 3 RC Strasbourg 16 8 5 1 2 7 6 Lille 14 8 4 2 2 6 18 Metz 2 8 0 2 6 -15

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Nice: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Angers: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs RC Strasbourg: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Paris FC: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Le Havre AC: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Lens: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Nantes: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Nice: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Stade Brestois: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Stade Rennes: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Lille y Metz, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

