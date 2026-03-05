Lille vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Lille y Lorient correspondiente a la fecha 25 se disputará en el estadio Stade Pierre-Mauroy desde las 12:15 horas, el domingo 8 de marzo.

Así llegan Lille y Lorient

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille venció 1-0 a Nantes en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 3 en la malla rival.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Lorient igualó 2-2 el juego frente a Auxerre. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 9 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 1-7 a favor de Lille.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 40 puntos (12 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 33 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (8 PG - 9 PE - 7 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Abdelatif Kherradji.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 57 24 18 3 3 34 2 Lens 53 24 17 2 5 24 3 Olympique Lyon 45 24 14 3 7 13 5 Lille 40 24 12 4 8 6 10 Lorient 33 24 8 9 7 -4

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Stade Rennes: 15 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 26: vs Lens: 14 de marzo - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Horario Lille y Lorient, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

