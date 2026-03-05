Lille vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Ligue 1

El duelo entre Lille y Lorient correspondiente a la fecha 25 se disputará en el estadio Stade Pierre-Mauroy desde las 12:15 horas, el domingo 8 de marzo.
Así llegan Lille y Lorient
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 2 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1
Lille venció 1-0 a Nantes en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 2 goles en su arco y anotó 3 en la malla rival.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
En la jornada anterior, Lorient igualó 2-2 el juego frente a Auxerre. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 9 goles a favor y ha recibido 8 en su arco.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 1-7 a favor de Lille.
El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 40 puntos (12 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que la visita sumó 33 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (8 PG - 9 PE - 7 PP).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Abdelatif Kherradji.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|57
|24
|18
|3
|3
|34
|2
|Lens
|53
|24
|17
|2
|5
|24
|3
|Olympique Lyon
|45
|24
|14
|3
|7
|13
|5
|Lille
|40
|24
|12
|4
|8
|6
|10
|Lorient
|33
|24
|8
|9
|7
|-4
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Stade Rennes: 15 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 26: vs Lens: 14 de marzo - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Lille y Lorient, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas