España - LALIGA 2025 - 2026

Levante vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

En la previa de Levante vs Real Sociedad, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 20 de diciembre desde las 11:15 horas en el estadio Ciutat de València.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 11:07 am
Levante vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga
Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 11:15 horas, Real Sociedad visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga.

Así llegan Levante y Real Sociedad

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante tiene pendiente su enfrentamiento con Villarreal que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Girona. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 7 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 16 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (4 PG - 4 PE - 8 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 43 17 14 1 2 29
2
Real Madrid 39 17 12 3 2 18
3
Villarreal 35 15 11 2 2 18
15
Real Sociedad 16 16 4 4 8 -4
20
Levante 9 15 2 3 10 -12
DataFactory

 

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 17: vs Real Sociedad: 20 de diciembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Sevilla: 4 de enero - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 18: vs Atlético de Madrid: 4 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Real Sociedad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 17 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO