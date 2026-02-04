Lens vs Stade Rennes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Lens y Stade Rennes, por la fecha 21 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 12:00 horas, en el estadio Stade Bollaert-Delelis.

Así llegan Lens y Stade Rennes

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens logró un triunfo por 1-0 ante Le Havre AC. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 3 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de caer derrotado 0 a 4 ante Mónaco. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 6 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 1 y 4 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 46 puntos (15 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 31 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (8 PG - 7 PE - 5 PP).

Jérémie Pignard es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 48 20 15 3 2 27 2 Lens 46 20 15 1 4 18 3 Olympique de Marsella 39 20 12 3 5 24 4 Olympique Lyon 39 20 12 3 5 13 6 Stade Rennes 31 20 8 7 5 -1

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Paris FC: 14 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Mónaco: 21 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs RC Strasbourg: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs PSG: 12 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Auxerre: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Toulouse: 28 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Horario Lens y Stade Rennes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela: 12:00 horas

