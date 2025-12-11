Lens vs Nice: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

A partir de las 12:15 horas el próximo domingo 14 de diciembre, Nice visita a Lens en el estadio Stade Bollaert-Delelis, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Ligue 1.

Así llegan Lens y Nice

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens ganó el encuentro previo ante Nantes por 2-1. El equipo local no para de sumar victorias en las últimas fechas y mantiene su racha positiva. En esos duelos, tuvo 12 goles a favor y ha sufrido 3 en contra.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice cayó derrotado 0 a 1 ante Angers. Necesitará anotar y sumar para salir de su racha negativa con 4 derrotas. En las últimas jornadas, le han convertido 12 goles y anotó 3 en el arco rival.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Nice se impuso por 2 a 0.

El local se ubica puntero con 34 puntos (11 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 34 15 11 1 3 13 2 PSG 33 15 10 3 2 20 3 Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20 4 Lille 29 15 9 2 4 12 12 Nice 17 15 5 2 8 -8

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs Toulouse: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Auxerre: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Olympique de Marsella: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Le Havre AC: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 17: vs RC Strasbourg: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Toulouse: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nantes: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Stade Brestois: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Horario Lens y Nice, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.