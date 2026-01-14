Leeds United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Fulham y Leeds United se enfrentarán en el estadio Elland Road el próximo sábado 17 de enero desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Fulham

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de caer por 3 a 4 frente a Newcastle United. Ha ganado 1 y empatado 3 de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham viene de un triunfo 2 a 1 frente a Chelsea. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 7 goles y le metieron 4 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Fulham se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 22 puntos (5 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (9 PG - 4 PE - 8 PP).

Chris Kavanagh fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 49 21 15 4 2 26 2 Manchester City 43 21 13 4 4 26 3 Aston Villa 43 21 13 4 4 9 9 Fulham 31 21 9 4 8 0 16 Leeds United 22 21 5 7 9 -8

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Chelsea: 10 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 23: vs Brighton and Hove: 24 de enero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Manchester United: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Everton: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Manchester City: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Sunderland: 22 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Leeds United y Fulham, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas

Colombia y Perú: 10:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas

Venezuela: 11:00 horas

