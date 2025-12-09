Lecce vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre Lecce y Pisa correspondiente a la fecha 15 se disputará en el estadio Comunale Via del Mare desde las 15:45 horas, el viernes 12 de diciembre.

Así llegan Lecce y Pisa

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Cremonese. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

A Pisa no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Parma. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 1 victoria y 2 empates, tiene 5 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 13 puntos (3 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el décimo octavo lugar en el torneo (1 PG - 7 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 31 14 9 4 1 11 2 Napoli 31 14 10 1 3 10 3 Inter 30 14 10 0 4 19 17 Lecce 13 14 3 4 7 -9 18 Pisa 10 14 1 7 6 -9

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Como 1907: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Juventus: 3 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Roma: 6 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Parma: 11 de enero - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Inter: 14 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 16: vs Cagliari: 21 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Lecce y Pisa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

