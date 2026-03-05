Italia - Serie A 2025-2026

Lecce vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Lecce y Cremonese se enfrentan en el estadio Comunale Via del Mare. El duelo se jugará el domingo 8 de marzo desde las 07:30 horas.

Por

MeridianoBet
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 10:31 am
Lecce vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A
Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Lecce y Cremonese se disputará el próximo domingo 8 de marzo por la fecha 28 de la Serie A, a partir de las 07:30 horas en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Cremonese

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce busca levantarse de su derrota ante Como 1907 en el Giuseppe Sinigaglia. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese cayó 0 a 2 ante Milan. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 1 gol a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Cremonese lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (5 PG - 9 PE - 13 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Inter6727221443
2
Milan5727169223
3
Napoli5327165613
17
Cremonese24275913-17
18
Lecce24276615-18
DataFactory

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 29: vs Napoli: 14 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Roma: 22 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 29: vs Fiorentina: 16 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Parma: 21 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
Horario Lecce y Cremonese, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela: 07:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      Estados Unidos Hipismo Inglaterra dubai valencia
      Jueves 05 de Marzo de 2026
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)

      ¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

      ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?