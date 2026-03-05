Lecce vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Lecce y Cremonese se disputará el próximo domingo 8 de marzo por la fecha 28 de la Serie A, a partir de las 07:30 horas en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Cremonese

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce busca levantarse de su derrota ante Como 1907 en el Giuseppe Sinigaglia. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 5 goles marcados y con 7 en su arco.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese cayó 0 a 2 ante Milan. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 1 gol a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 7 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Cremonese lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 24 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el campeonato (5 PG - 9 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 67 27 22 1 4 43 2 Milan 57 27 16 9 2 23 3 Napoli 53 27 16 5 6 13 17 Cremonese 24 27 5 9 13 -17 18 Lecce 24 27 6 6 15 -18

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Napoli: 14 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Roma: 22 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 29: vs Fiorentina: 16 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Parma: 21 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Horario Lecce y Cremonese, según país

Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas

Colombia y Perú: 06:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas

Venezuela: 07:30 horas

